Mit Bein in Entmistungsanlage geraten: Frau in Wildschönau von Feuerwehr befreit

Wildschönau – Ein Bauernhof in der Wildschönau war am Mittwoch Schauplatz eines schweren Arbeitsunfalls. Eine 71-jährige Frau geriet bei Stallarbeiten mit ihrem Bein in die Entmistungsanlage und wurde eingeklemmt, berichtet die Polizei. Angehörige setzten die Rettungskette in Gang.