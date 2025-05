Reifen beim Aufpumpen geplatzt: Lkw-Fahrer auf Brennerautobahn verletzt

Beim Aufpumpen eines Lkw-Reifens wurde am Donnerstag ein 59-Jähriger verletzt. Der Lenker hielt kurz 9.30 Uhr am Parkplatz der Brennerautobahn (A13) bei Patsch an. Als der Lkw-Fahrer aus Belarus einen der Reifen aufpumpen wollte, platzte dieser plötzlich.