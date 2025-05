Zu einem dramatischen Polizeieinsatz kam es am Montag in der Stadt Jupiter in Florida, nachdem eine Millionen-Jacht entwendet wurde. Erst nach mehreren Stunden konnten Einsatzkräfte das Schiff in den Mangroven ausmanövrieren. Der Täter entpuppte sich als illegal eingereister Russe. Die Hintergründe des Falls geben Rätsel auf.