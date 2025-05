Demokratie- und Diversity-Tage 2025: Vielfalt leben und erleben

Telfs - Vom 19. bis 28. Mai wird in Telfs ein buntes Programm geboten, das die Themen Demokratie und Vielfalt in den Mittelpunkt stellt. Mit Workshops, Rundgängen und Theateraufführungen soll der Dialog gefördert und Impulse für eine gerechtere Gesellschaft gesetzt werden. Lukas Falch, Leiter der Abteilung Jugend und Gemeinwesen, betont die Dringlichkeit: „Angesichts der weltweiten Entwicklungen ist es wichtiger denn je, die Werte der Demokratie und Vielfalt aktiv zu leben und zu stärken.“

Die Veranstaltungen bieten eine Plattform für Austausch und neue Perspektiven. Am 19. Mai beginnt das Programm mit einem Diskussionsabend im Noaflhaus, der sich mit Pflege, Vielfalt und Demokratie auseinandersetzt. Ohne Anmeldung können Interessierte ihre Gedanken und Erfahrungen teilen.

Am 20. Mai steht das EU-Förderprogramm Europäisches Solidaritätskorps im Fokus. Junge Menschen können in einer interaktiven Session ihre Projektideen entwickeln, um gefördert zu werden. Am gleichen Tag führt ein historischer Rundgang durch Telfs, um die Lebenssituation von Randgruppen zu beleuchten.