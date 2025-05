Verkehr raus, Leben rein: Neue Begegnungszone belebt Ing.-Etzel-Straße

Bürgermeister Johannes Anzengruber betont: „Nach intensiver Planung und guter Zusammenarbeit ist nun ein richtungsweisendes Projekt auf Schiene. Die neue Begegnungszone verwandelt diesen Abschnitt der Ing.-Etzel-Straße in einen lebendigen Treffpunkt – mitten im urbanen Raum, eingebettet zwischen Messe, Schule, Park und S-Bahn. So entsteht ein Ort, an dem sich Menschen sicher bewegen, gerne verweilen und unkompliziert miteinander in Kontakt kommen. Das ist moderne Stadtentwicklung, wie wir sie uns wünschen.“

Mobilitätsstadträtin Janine Bex ergänzt: „Dieser Beschluss bringt uns einen großen Schritt näher an eine Stadt, in der Menschen und Lebensqualität im Mittelpunkt stehen. Mit der neuen Begegnungszone schaffen wir nicht nur mehr Sicherheit und Ruhe im Straßenraum, sondern auch Raum für Begegnung, Bewegung und Miteinander. Besonders in einem so dynamischen Umfeld wie rund um die Viaduktbögen, die Messe, die neue S-Bahn-Station und den Park bedeutet das: mehr Leben. Der öffentliche Raum gehört uns allen – und wir gestalten ihn so, dass er einladend, lebenswert und zukunftsfähig ist. Für alle Generationen, für alle Wege, für eine Stadt in Bewegung.“