Fit for Family: Veranstaltungen zur Unterstützung von Eltern und Kindern

Die Veranstaltungsreihe "Fit for Family" bietet Eltern und Familien eine wertvolle Unterstützung in verschiedenen Lebensphasen und Herausforderungen. Von Online-Webinaren bis zu lokalen Treffen, die Veranstaltungen decken ein breites Spektrum an Themen ab, um Eltern in ihrer Erziehungsrolle zu stärken.

StressFREI in die Schule: Webinar für einen gelungenen Schulstart

Am 8. Mai um 20:15 Uhr lädt Theresa Felsner zu einem Online-Webinar ein, das Eltern beim Übergang ihrer Kinder vom Kindergarten zur Volksschule begleitet. Dieser Schritt markiert eine neue Lebensphase, die sowohl Freude als auch Sorgen hervorrufen kann. Das Webinar wird Themen behandeln wie die wichtigen Fähigkeiten, die Kinder für den Schulbeginn benötigen und wie Eltern ihre Kinder unterstützen können. Die Teilnahme ist einfach über PC, Laptop, Tablet oder Handy möglich. Der Online-Raum öffnet um 20 Uhr. Anmeldungen sind telefonisch unter 05358 4029 oder per E-Mail an info@ekiz.or.at möglich.

Aktuelle Entwicklungsschritte begleiten: Eltern-Kind-Treff in Innsbruck

Am 9. Mai um 9:30 Uhr bietet Karin Hofbauer im Eltern-Kind-Treff Adamgasse in Innsbruck eine Veranstaltung an, die sich mit aktuellen Entwicklungsschritten und Bedürfnissen von Kindern und Eltern beschäftigt. Teilnehmer können alltägliche Herausforderungen wie Schlafstörungen oder Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder diskutieren und Lösungen finden. Ein Unkostenbeitrag von 5 Euro für das Frühstück wird erhoben.

Treffpunkt SpielKinder in Achenkirch: Austausch und Spiel für Eltern und Kinder

In Achenkirch findet am 13. Mai um 9:30 Uhr ein Treffen für Eltern und Kinder im Alten Widum statt. Barbara Prinz lädt Eltern und Großeltern ein, gemeinsam zu spielen, zu singen und sich über kindliche Entwicklung und Elternbildung auszutauschen. Diese Veranstaltung bietet eine gemütliche Atmosphäre und die Möglichkeit, wertvolle Impulse zu erhalten. Informationen sind telefonisch unter 0664 2177733 erhältlich.

Warum wir nie ständig "immer" sagen sollten

Am 14. Mai um 20:15 Uhr wird Daniel Knabl ein Online-Webinar über die Bedeutung der Kommunikation in der Erziehung abhalten. Das Webinar wird Methoden zur gewaltfreien Kommunikation und zum Schutz von Beziehungen durch Empathie vermitteln. Anmeldungen erfolgen telefonisch unter 0680 1605247 oder per E-Mail an info@ekiz-mayrhofen.at.

Wuzeltreff in Kolsassberg: Gemeinsames Singen und Spielen für die Kleinsten

Am 14. Mai um 9:00 Uhr lädt Gerda Hussl zum Wuzeltreff im Gemeindesaal Kolsassberg ein. Eltern können mit ihren Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren singen, spielen und sich bei einer Jause austauschen. Die Anmeldung erfolgt bei Bianca Merth unter 0680 2440948.

Webinar zur gleichwürdigen Eltern-Kind-Beziehung

Am 15. Mai um 20 Uhr bietet Birgit Müller-Sigfrids ein Webinar („Gute Kinder - Brave Kinder“) an, das sich mit der Entwicklung gleichwürdiger Beziehungen zwischen Eltern und Kindern beschäftigt. Das Ziel ist es, Kinder zu ermutigen, Verantwortung zu übernehmen und ihr Potential zu leben, statt einem Machtkampf zu erliegen. Der Online-Raum öffnet um 20 Uhr, und die Teilnahme ist über PC, Laptop, Tablet oder Handy möglich.