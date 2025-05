Neuer Papst gewählt: US-Kardinal Prevost erteilte als Leo XIV. ersten Segen

Der Ordensmann des Augustinerordens, der lange in Peru gelebt hatte, richtete an die spanischsprachigen Pilger einen Gruß und gedachte seines Vorgängers Papst Franziskus. „Wir haben noch in den Ohren die schwache, aber mutige Stimme von Franziskus, der Rom segnete. Er erteilte seinen Segen an die ganze Welt am Ostersonntag. Gott liebt uns, Gott liebt euch alle. Das Böse wird nicht siegen, wie sind alle in den Händen Gottes“, so der 69-Jährige.