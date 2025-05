Weißer Rauch im Vatikan: US-Kardinal Prevost als Leo XIV. zum neuen Papst gewählt

Tausende von Menschen strömten nach der Wahl auf den Petersplatz in Rom. In wenigen Minuten versammelten sich Massen von Pilgern auf der Via della Conciliazione, die zum Vatikan führt, sowie in den Gassen in der Umgebung. Zur Verkündung des neuen Papstes werden womöglich sogar Hunderttausende Menschen erwartet.