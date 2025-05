Weißer Rauch steigt auf: Neuer Papst zeigt sich in Kürze

Beim Konklave in Rom haben die Kardinäle am Donnerstagnachmittag im vierten Wahlgang einen neuen Papst gewählt. Aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle stieg weißer Rauch auf. Es wird erwartet, dass der Name des Papstes bald von der Loggia des Petersdomes verkündet wird und er sich anschließend den Gläubigen zeigt.

Danach bestätigt der Zeremonienmeister als Notar die Wahl und den neuen Namen schriftlich. Mit der Annahme der Wahl erhält der Papst unverzüglich die päpstliche Gewalt über die katholische Kirche. In der Sakristei der Sixtinischen Kapelle legt der Papst anschließend mit Hilfe des Zeremonienmeisters sein neues Gewand an. Daraufhin geloben die Kardinäle dem neuen Papst ihren Gehorsam.

Tausende von Menschen strömten auf den Petersplatz in Rom. In wenigen Minuten versammelten sich Massen von Pilgern auf der Via della Conciliazione, die zum Vatikan führt, sowie in den Gassen in der Umgebung. Zur Verkündung des neuen Papstes werden womöglich sogar Hunderttausende Menschen erwartet.