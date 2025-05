Elfjährige nach Sturz in Imster Schlucht in „kritischem Zustand“ auf der Intensivstation

Mit schwersten Verletzungen musste am Donnerstag eine elfjährige Schülerin in die Klinik Innsbruck geflogen werden. Das Mädchen war in der Hachleschlucht in Imst abgestürzt. Am Freitag befand es sich „in kritischem Zustand“ auf der Intensivstation, erklärte Kliniksprecher Johannes Schwamberger.