Straka bei Turnier in Philadelphia auf drittem Zwischenrang

Golfer Sepp Straka hat sich zum Auftakt der Truist Championship der PGA-Tour in Philadelphia auf den dritten Platz gespielt. Der Österreicher komplettierte seine erste Runde auf dem Par-70-Kurs am Mittwoch mit 63 Schlägen und teilte sich den Rang mit drei weiteren Profis, darunter Collin Morikawa. In Führung liegt der US-Amerikaner Keith Mitchell, der eine 61er-Runde spielte. Das Turnier ist mit 20 Millionen US-Dollar (17,7 Mio. Euro) dotiert.