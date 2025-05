Pkw kollidierte in Kirchbichl mit E-Bike-Fahrer: 20-Jähriger schwer verletzt

Ein Radfahrer wurde am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Tiroler Straße (B171) in Kirchbichl verletzt. Ein 17-Jähriger war gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw in Richtung Wörgl unterwegs. Als er ein Auto überholte, kollidierte er mit der Wagenseite mit einem entgegenkommenden und unbeleuchteten E-Bike-Lenker.