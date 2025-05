Gollum führt Regie: „Herr der Ringe“-Fortsetzung 2027 in den Kinos

„Herr der Ringe“-Fans müssen sich bis Dezember 2027 auf eine weitere Fortsetzung der Mittelerde-Saga gedulden. Das Hollywood-Studio Warner Bros. hat nun den Kinostart von „Lord of the Rings: The Hunt for Gollum“ für diesen Termin angekündigt. Regie führt jetzt der britische Schauspieler und Regisseur Andy Serkis (61), der in früheren „Herr der Ringe"- und „Hobbit“-Folgen die Figur Gollum spielte. Er ist auch als Hauptdarsteller an Bord.