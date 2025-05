Action in der AREA 47: Besser als jeder Gardasee-Aperol

Deine Freizeit ist dir zu schade, um sie in der Kolonne Richtung Süden zu verbringen? Dann komm in die AREA 47 und genieße Action-Vibes vom Feinsten! Österreichs genialster Outdoor-Freizeitpark lockt mit neuen Highlights wie dem Rope Cut Mega Swing, geführten E-Bike-Touren und einem kulinarischen Angebot, das Action wie Geschmack auf ein neues Level bringt.

Egal ob Frühaufsteher mit Action-Hunger oder Essensliebhaber mit Lust am Genießen: Das Frühstück im Lakeside Restaurant mit Blick auf die Water AREA ist ein echtes Erlebnis. Und das zum All-you-can-eat-Fixpreis: € 19,50 für Erwachsene, € 12,50 für Kids (6–15 Jahre). Tipp: In der Kombi mit Water AREA Eintritt für nur € 51,50 (Kids: € 34,50) wird’s zum Tagesprogramm. Am Abend geht’s ans Eingemachte – und zwar buchstäblich: Das neue AREA 47 Schwert ist eine kulinarische Show für Gruppen ab 6 Personen. Ob „Classic“ (Fleisch), „Ocean“ (Fisch) oder „Green“ (Vegetarisch) – hier wird serviert, was Geschmack und Stimmung vereint.