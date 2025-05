Ausstellung in der Liebburg zeigt „Ende und Anfang– Lienz im Frühling 1945“

Lienz – „Ende und Anfang– Lienz im Frühling 1945“ ist eine Ausstellung des Tiroler Photoarchivs (TAP) und des Museums der Stadt Lienz Schloss Bruck, anlässlich der „Osttiroler Museumstage“ der Osttiroler Kulturspur – Kulturnetzwerk. Thema ist das Gedenken an 80 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs und 80 Jahre Befreiung vom nationalsozialistischen Regime. Es geht um Chaos, Leid und Trauer inmitten des Ungewissen, aber auch Chancen für den Neubeginn.

Die Auswahl an Fotografien und Objekten in der Ausstellung ermöglicht es, visuell und gegenständlich in die Lokalgeschichte einzutauchen – unter Berücksichtigung sowohl der allgemeinen Entwicklung als auch der Sonderstellung der Kleinstadt Lienz im damaligen NS-„Kreis Lienz“ (Osttirol) des NS-„Gaues Kärnten“ bzw. im dann wiedererstandenen Österreich im Frühling 1945.