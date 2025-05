Habemus Namen: Warum Päpste anders heißen

Das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, heißt nun Papst Leo XIV. – also Leo, der Vierzehnte. So wurde das kurz nach dem berühmten Habemus Papam (Wir haben einen Papst) auf dem Balkon des Petersdoms bekanntgegeben. Das ist mehr als eine Formsache. Unter diesem Namen wird der 69-Jährige nun weltweit bekannt. Sein bürgerlicher Name wird nach und nach in den Hintergrund treten.