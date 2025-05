Unterberger: „Hersteller sehen Auto-Handel als notwendiges Übel“

Unterberger Automobile ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nach welchen Kriterien wurde die Expansion vorangetrieben?

Dieter Unterberger: Die Unterberger-Gruppe besteht aus drei Teilen: Unterberger Immobilien, Unterberger Beteiligungen und Unterberger Automobile. Alle drei Bereiche sind zum Glück gewachsen. Der Auto-Bereich ist der älteste und bekannteste, aus ihm entstand die Firmengruppe. Wir haben schon sehr früh Expansionskriterien entwickelt, da wir immer wieder mit Anfragen für mögliche Übernahmen und neue Standorte konfrontiert sind. Ohne die Vorgaben hätte die Gefahr bestanden, dass wir uns verfranzen. Wichtig ist uns der regionale Kontext. Das heißt, es wird nur dort expandiert, wo ein bestehender Standort in der Nähe liegt. Dass wir unser Markenportfolio nicht ausweiten wollen, ist unser zweites Prinzip. Die Expansion der letzten Jahre war nur möglich, da wir vier Brüder alle im Unternehmen tätig sind. Mein Bruder Florian leitet die Immobiliensparte, meine Brüder Gerald und Fritz führen gemeinsam mit mir den Automobilbereich. Unterstützt werden wir von zwei weiteren Geschäftsführern – Josef Gruber und Josef Feichtner.

Dieter Unterberger: Mit der Übernahme in Landeck sind es einundzwanzig. Wir sind mit Standorten in Salzburg, Tirol, Vorarlberg, Bayern und Baden-Württemberg vertreten.

Dieter Unterberger: Für die derzeit herrschenden Rahmenbedingungen laufen sie gar nicht schlecht. BMW ist die stückzahlmäßig stärkste Marke, sie entwickelt sich ausgezeichnet. Rückblickend kann ich sagen, dass BMW die Weichen für die Zukunft richtig gestellt hat. Darüber sind wir sehr glücklich. Im Premium-Segment hat sich BMW in Österreich sensationell entwickelt, hier sind wir mit Abstand die führende Marke. Bei den reinen Elektroautos war BMW im letzten Jahr – gemeinsam mit Tesla – die stärkste Marke. Mehr als 30 Prozent der verkauften BMW sind reine Elektrofahrzeuge. Aber auch unsere drei Mehrmarkenhäuser laufen hervorragend.

Dieter Unterberger: Davon waren besonders Privatpersonen betroffen. Der Treiber der E-Mobilität in Österreich sind aber Firmenfahrzeuge. Unternehmen profitieren von den deutlich reduzierten oder auch gestrichenen Abgaben für E-Mobilität wie der Nova-Befreiung, der Vorsteuerabzugsfähigkeit und der Sachbezugsbefreiung usw.

Dieter Unterberger: Ich glaube, dass die Hersteller den Handel als notwendiges Übel sehen, als ungeliebtes Kind. Wenn es ihm möglich ist, ohne Handel an seine Kunden zu kommen, wird er diesen Weg gehen – Stichwort Direktvertrieb. Es gibt im Autohandel jedoch spezielle Kriterien, die die Wahrscheinlichkeit, dass der Direkthandel von den Herstellern selbst ergriffen wird, eher gering erscheinen lassen. Da geht es ums Probefahren oder auch die Emotion. Der Autokauf ist eine große Investition, die Kunden möchten live sehen, was sie kaufen. Das Thema alternativer Antrieb führt auch dazu, dass die Beratungsintensität, sprich die Frage ‚Welcher Motor passt zu mir?‘ trotz Internet eher gestiegen ist. Hier können wir unsere Kernkompetenzen im Verkauf auch in Zukunft optimal ausspielen.