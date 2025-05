Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus in Kufstein: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Am Donnerstagabend wurde die Feuerwehr in Kufstein durch einen aufmerksamen Nachbarn alarmiert, der gegen 22.15 Uhr Rauch und Funken aus dem Kamin eines Mehrparteienhauses in Endach wahrnahm. Der 51-jährige Österreicher reagierte schnell und verständigte den Notruf und verhinderte so Schlimmeres.