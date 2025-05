Jetzt im Livestream: Leo XIV. feiert seine erste Messe als Pontifex

Kaum gewählt und schon voll im Einsatz: Ein dichtes Programm wartet auf den Nordamerikaner Robert Francis Prevost, der am Donnerstag überraschend zum neuen Papst gewählt wurde.

Der neue Papst Leo XIV. feiert nach seiner raschen Wahl im Konklave am Freitag (11.00 Uhr) seine erste große Messe. Dazu kehrt das neue Oberhaupt der katholischen Kirche, der US-Amerikaner Robert Francis Prevost, noch einmal in die Sixtinische Kapelle zurück. Dort war der 69-Jährige am Donnerstag im Kreis von mehr als 130 Kardinälen zum Nachfolger des verstorbenen Franziskus bestimmt worden. Für den ersten Papst aus den USA gingen Glückwünsche aus aller Welt ein.

📽️ Livestream: Erste Messe des neuen Papstes Leo XIV.

Im Unterschied zum Konklave ist bei der Messe nun auch wieder die Öffentlichkeit in der Sixtinischen Kapelle zugelassen. Mit Spannung wird erwartet, wie sich der 14. Papst Leo in zwei Jahrtausenden Kirchengeschichte zeigen wird. Bei seinem ersten Auftritt auf dem Balkon des Petersdoms trug er – anders als sein Vorgänger – wie frühere Päpste Schulterumhang und Stola. Mehr als 100.000 Menschen jubelten ihm zu.

Ein Mann der Mitte

Prevost war vor seiner Ernennung zum Kardinal 2023 viele Jahre als Missionar und Bischof in Peru tätig. Er hat auch die peruanische Staatsbürgerschaft. Zuletzt leitete er im Vatikan die Behörde für alle Bischöfe weltweit. Dadurch ist er international bestens vernetzt. Kurz nach 18.00 Uhr stieg aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle am Donnerstag weißer Rauch auf.

Der US-Amerikaner gilt als Mann der Mitte, der zwischen dem konservativen und dem für Reformen offenen Lager in der Kirche gut vermitteln kann. Zugleich gilt er als jemand, der auch kritische Worte an die Politik nicht scheut. Als einer der Ersten gratulierte ihm US-Präsident Donald Trump, der von einer „großen Ehre“ für die Vereinigten Staaten sprach. In deren fast 250-jähriger Geschichte kam von dort noch nie ein Pontifex. Prevost hatte den Kurs der Trump-Regierung mehrfach kritisiert.

Das ist der neue Papst:

Prevost bringt laut Kardinal Christoph Schönborn ein „Profil, das gut zum Kurs von Franziskus passt“. Besonders hob der emeritierte Wiener Erzbischof im ORF-Fernsehen die Verbindung von nord- und südamerikanischer Erfahrung hervor. Dass ein US-Amerikaner mit dieser Prägung zum Papst gewählt wurde, wertete Schönborn als bedeutendes Zeichen – sowohl mit Blick auf die Weltkirche als auch auf die gesellschaftliche Verantwortung.

Äußerst erfreut über den neuen Papst zeigte sich auch Innsbrucks Diözesanbischof Hermann Glettler, der mitunter als möglicher neuer Wiener Erzbischof gehandelt wird. „Das erste Wort von Papst Leo XIV. war bereits Programm: Friede! Er hat den Menschen den Frieden des Auferstandenen zugesprochen. Diese Ansage gilt unserer verwundeten Welt, in der Millionen von Menschen unter Krieg, Terror und Ungerechtigkeit leiden“, erklärte Glettler in einer Aussendung.

Zu den Reaktionen:

Regina-Coeli-Gebet am Sonntag

Am Sonntag wird Leo XIV. um 12.00 Uhr von der Mittelloggia des Petersdoms aus das Regina-Coeli-Gebet, das Gebet für die Zeit nach Ostern, sprechen. Am Montag wird er traditionsgemäß um 10.00 Uhr in der Aula Paul VI. mit den Medienvertretern zu einer Audienz zusammentreffen.

Noch unklar ist, wann die Messe für den Pontifikatbeginn stattfinden wird. Vermutet wird, dass die große Messe auf dem Petersplatz, an der Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt teilnehmen werden, Mitte nächster Woche zelebriert wird. Die Messe zum Amtsbeginn von Papst Franziskus hatte im März 2013 sechs Tage nach seiner Wahl stattgefunden. (TT.com, APA, dpa)