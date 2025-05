Neuer Schwung für Tesla – Das neue Model Y vereint Alltag und Anspruch

Nach Jahren auf der Überholspur wirkte Teslas Model Y zuletzt ein wenig müde – optisch wie technisch. Doch nun ist das Facelift da. Mit dem Facelift will Tesla beweisen, dass Effizienz, Komfort und Alltagstauglichkeit kein Widerspruch sein müssen. Wir haben das neue Model Y „Juniper“ getestet – und dabei mehr erlebt als nur elektrische Fortbewegung.

Wenn ein Auto fast fünf Jahre lang nahezu unverändert über die Straßen rollt, wird es irgendwann Zeit für frischen Wind. Tesla hat das verstanden – und schickt sein Erfolgsmodell Model Y als sogenanntes “Juniper”-Facelift zurück ins Rennen. Wir durften die neue Allradvariante mit großer Batterie testen – und erlebten ein Auto, das an vielen Stellschrauben dreht, um den Titel des Klassenprimus zurückzuerobern.

Schon beim ersten Blick wird klar: Das hier ist kein alter Hut mit neuer Schleife. Die schmaleren Scheinwerfer, das durchgehende Leuchtband am Heck und die neue Linienführung verleihen dem Model Y einen modernen, fast futuristischen Auftritt. Ein bisschen Cybertruck, ein bisschen SpaceX – aber nicht übertrieben. Es ist ein Design, das auffällt, aber nicht aneckt.

Ein echter Hingucker: der neue Lichtbalken am Heck. Gerade in der Dämmerung zieht das Model Y damit Blicke auf sich – nicht aufdringlich, aber präsent. Auch die Aerodynamik hat vom neuen Kleid profitiert. Der Luftwiderstand wurde auf einen cw-Wert von 0,22 gesenkt – das ist Spitzenklasse im SUV-Segment.

Ein echter Blickfang: Der durchgehende LED-Lichtbalken am Heck verleiht dem Facelift-Modell einen markanten Auftritt bei Tag und Nacht.

Und das zahlt sich aus: In der getesteten Allradvariante mit großer Batterie stehen jetzt 586 Kilometer Reichweite nach WLTP auf dem Datenblatt – ein Plus von über sechs Prozent im Vergleich zum Vorgänger. Klar, im echten Leben sieht das etwas anders aus. Wir kamen während der sieben Testtage auf rund 450 Kilometer – aber auch das reicht für eine entspannte Langstreckenfahrt ohne ständiges Reichweiten-Schielen.

Das Laden? Ein Kinderspiel – zumindest, wenn man an einem Tesla Supercharger steht. Einstecken, losladen. Keine App, keine Karte, kein Stress. So einfach kann E-Mobilität sein.

Tesla bleibt seinem reduzierten Innenraumdesign treu – aber es fühlt sich jetzt einfach besser an. Die Materialien wirken hochwertiger, die Sitze sind bequemer und sogar belüftet. Und leiser ist es auch. Dank neuem Akustikglas bleibt der Straßenlärm draußen, während innen ein Hauch von Lounge-Atmosphäre aufkommt. Wer einmal bei Tempo 130 fast lautlos über die Autobahn gleitet, versteht, warum viele Tesla-Fahrer nicht mehr zurückwollen.

Hinten gibt’s jetzt sogar einen eigenen Touchscreen – praktisch für Kinder auf langen Fahrten oder Mitfahrende, die gern selbst die Temperatur regeln. Die Ambientebeleuchtung in der Armaturentafel sorgt für Stimmung am Abend, ganz individuell einstellbar. Der Kofferraum schrumpfte zwar leicht auf 2.138 Liter – doch bleibt das Model Y eines der praktischsten E-SUVs seiner Klasse.

Drückt man das rechte Pedal durch, meldet sich der Tesla sofort zu Wort: In 4,8 Sekunden geht’s auf Tempo 100. Das ist beeindruckend – auch, wenn man es im Alltag selten braucht. Was mehr zählt: Das Fahrwerk wurde deutlich verbessert. Wo das alte Model Y noch polterte, federt das neue spürbar geschmeidiger. Nein, es ist kein Sänftensystem wie in einem Luxus-SUV – aber es tut dem Rücken gut.