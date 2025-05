87-Jährige und Sohn lockten Telefonbetrüger in die Falle

Eine 87-jährige Frau und ihr Sohn, ein Polizeibeamter im Ruhestand, haben am Mittwochnachmittag einen Betrugsversuch vereitelt. Als die Klagenfurterin angerufen wurde und ein Betrüger versucht hatte, ihr mit dem „Unfalltrick“ Geld herauszulocken, erkannte ihr Sohn die Situation sofort und verständigte die Polizei. Kurze Zeit später wurde ein 25-jähriger Pole, der das Geld abholen wollte, festgenommen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Die 87-jährige Frau wurde von einer ihr unbekannten Telefonnummer angerufen. Der Anrufer teilte ihr mit, dass ihre Tochter in einen Verkehrsunfall mit Schwerverletzten verwickelt sei – um eine Haftstrafe für die Tochter zu vermeiden, müsse sie eine fünfstellige Summe als Kaution bezahlen. Ihr Sohn, der gerade auf Besuch war, wies seine Mutter an, die Täter am Telefon hinzuhalten und so zu tun, als würde sie auf die Forderung eingehen. Währenddessen verständigte er die Polizei.