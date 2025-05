Beratung neu gelebt

Verlässlich und auf Augenhöhe: Barbara Heis und Armin Singer erzählen, wie die TIROLER VERSICHERUNG mutig neue Wege in der Beratung geht und warum ein vorausschauender Kulturwandel so wichtig ist.

„Wir befinden uns in einem Generationenwechsel. Viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen gehen in den Ruhestand – ihr Wissen ist Gold wert“, erklärt Armin Singer. „Deshalb setzen wir frühzeitig auf motivierte Talente. Alle neuen Beraterinnen und Berater erhalten einen fixen Kundenbestand, arbeiten im Team und werden unabhängig von Provisionen fair entlohnt. So können sie sich ganz auf das konzentrieren, was zählt: die individuelle Beratung der Kundinnen und Kunden.“ Barbara Heis ergänzt: „Wir wollen die beste persönliche Dienstleistung bieten – dafür schaffen wir die besten Bedingungen für unsere Teams.“ Mit modernen Strukturen, aktiver Zusammenarbeit und einem Umfeld, das individuelle Stärken fördert, entsteht eine Kultur des Vertrauens. „Wer sich einbringen will, kann viel bewegen. Wir fördern Potenzial – nicht Hierarchie.“