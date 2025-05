Kreislaufwirtschaft mit regionaler Verantwortung

Die Zimmermann Ganahl AG – Wie ein Tiroler Unternehmen mit Altpapier zur klimafreundlichen Verpackung beiträgt

Recycling, Kreislaufwirtschaft, Ressourceneffizienz – Begriffe, die längst Teil unseres modernen Zeitgeistes sind. Zimmermann und Rondo tragen als Unternehmen in der Ganahl Aktiengesellschaft maßgeblich zur Kreislaufwirtschaft innerhalb der Firmengruppe bei: Mit einem besonderen Fokus auf die Wiederverwertung von Altpapier und Kartonagen leistet der Vorzeigebetrieb aus Hall in Tirol einen erheblichen Beitrag zu Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit. Die moderne Infrastruktur und die kontinuierliche Innovationsbereitschaft haben den Experten für Altpapier-Verwertung zu einem Vorreiter in der Branche gemacht.

„Der Kreislauf innerhalb unserer Unternehmensgruppe ist ein entscheidender Vorteil und macht Zimmermann als Teil der Rondo Ganahl AG zu einem Vorzeigeunternehmen der regionalen Kreislaufwirtschaft.“ Thomas Baumüller, Geschäftsleiter Zimmermann Ganahl AG

Geschlossener Kreislauf

Seit der Firmengründung verfolgt Rondo eine klare Vorwärtsstrategie und schließt den Papier-Recycling-Kreislauf innerhalb der Unternehmensgruppe: Das Altpapier, welches die Zimmermann Ganahl AG sammelt, sortiert und presst, wird als wertvoller Rohstoff in der Rondo-Papierfabrik in Frastanz (Vorarlberg) wiederverwertet und zum hochwertigen Wellpappe-Rohpapier weiterverarbeitet. Daraus entstehen in den Rondo-Wellpappe-Werken individuelle Verpackungskonzepte, die nicht nur ökologisch, sondern auch funktional und gestalterisch überzeugen. Die Produktion papierbasierender Faserguss-Formteile als Alternative zu Innenverpackungen aus Styropor oder anderen Kunststoffen komplettieren das Angebot des Verpackungs-Spezialisten.

Altpapier als Sekundärrohstoff

In Österreich hat sich Altpapier zu einem der wichtigsten Sekundärrohstoffe für die Papierindustrie entwickelt.Mehr als 80 % der Papier- und Kartonabfälle können hierzulande zu neuen Papierprodukten recycelt werden. Die Zimmermann Ganahl AG spielt dabei eine zentrale Rolle: Jährlich sammelt das Paradeunternehmen in Tirol rund 65.000 Tonnen Altpapier aus Industrie, Handel, Recyclinghöfen, der klassischen Altpapierbehältersammlung sowie über die Kartonagen der Geschäftsstraßenentsorgung (Gestra). So werden wertvolle Ressourcen geschont und die Wertschöpfungskette nachhaltig gestaltet.

Im Zeichen der Zukunft

Um die technologische Spitzenposition des Unternehmens nachhaltig zu sichern und zuverlässiger Partner für Recycling zu bleiben, setzt sich Zimmermann kontinuierlich für die Kreislaufwirtschaft ein. Auch regelmäßige Investitionen in die modernste Technik tragen dazu bei. Ein bemerkenswertes Beispiel dafür ist die Erneuerung der Ballenpresse, die Ende 2023 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

Die Ziele der Zimmermann Ganahl AG stehen im Einklang mit dem europäischen Green Deal, der darauf abzielt, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Durch ihre fortschrittlichen Recyclingprozesse und nachhaltigen Geschäftspraktiken leistet das Unternehmen einen bedeutenden Beitrag zur Erreichung dieser ambitionierter Klimaschutzziele.