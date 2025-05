Ski-Hoffnung hört auf: „Danke an das kleine Mädchen“

Schluss. Aus. Vorbei. Nachdem auch der letzte Comeback-Versuch misslang, beendet Vivien Insam ihre Karriere. Die 27-Jährige gab unlängst via Instagram ihren Rücktritt bekannt.

„Danke an das kleine Mädchen, das mit einem Traum angefangen hat und nie aufgehört hat, diesen zu verfolgen“, schrieb die Südtirolerin. Ein wichtiges Kapitel in ihrem Leben gehe zu Ende. „Jede Kurve hat mich etwas gelehrt. Sogar die schwersten.“

Mit 20 Jahren feierte sie in Flachau ihr verheißungsvolles Debüt im Weltcup. Kreuzbandrisse, Meniskusschäden und Kniescheibenbrüche warfen die Technikspezialistin aber aus der Bahn. In der abgelaufenen Saison erkrankte sie am Pfeifferschen Drüsenfieber. Der Traum vom Durchbruch blieb verwehrt. (TT.com)