Erste First Lady Koreas: Lesung von Renate Reisigl in Wörgl

Am Freitag, den 16. Mai, um 18.30 Uhr lädt die Galerie am Stadtplatz in Wörgl zur Lesung von Renate Reisigl. Sie wird aus dem Buch Franziska. Erste First Lady Koreas von Soonae Lee-Fink lesen und damit die Ausstellung Soohoon Lee Sandbox Mode abschließen.

Wörgl – Das Buch erzählt die spannende Lebensgeschichte von Franziska Donner, einer Österreicherin, die zur ersten First Lady Koreas wurde. Franziska, Tochter eines Sodawasserfabrikanten aus Inzersdorf, lernte 1933 in Genf den koreanischen Exilpolitiker Syngman Rhee kennen. Rhee wurde später der erste demokratisch gewählte Präsident Koreas nach der langen japanischen Besetzungszeit, und Franziska trat an seine Seite als First Lady.

Soonae Lee-Fink, die Autorin, geboren 1955 in Seoul, hat eine beeindruckende Laufbahn hinter sich. Sie gewann 1974 Gold im Sprint bei den asiatischen Leichtathletikmeisterschaften, studierte Sportwissenschaften in Seoul und Frankfurt und lernte ihren Ehemann, den Juristen Herbert Fink, während eines Studienaufenthaltes in Malaga kennen. Heute lebt sie in Innsbruck und agiert als Vertreterin des Honorarkonsuls der Republik Südkorea in Tirol.

Renate Reisigl liest

Das Buch über Franziska Donner erschien zunächst in Korea und erregte dort großes Interesse bei historisch Interessierten. Die deutsche Übersetzung folgte 2022 und wird nun einem breiteren Publikum zugänglich gemacht.

Renate Reisigl, die aus dem Buch lesen wird, ist eine bekannte Schulleiterin im Ruhestand und Schauspielerin im Tiroler Unterland. Sie hat zuletzt im „Theaterunterland“ gespielt und wird mit ihrer Stimme die Lebenserfahrungen von Franziska Donner lebendig werden lassen.