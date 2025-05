Stams startet innovative Saatgutbibliothek: Offizieller Beginn mit Workshop

Die Bücherei Stams setzt neue Akzente im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Am 10. Mai startet die Saatgutbibliothek offiziell mit einem Workshop, der in Zusammenarbeit mit der OGS Stams stattfindet.

Stams – Was in vielen anderen europäischen Bibliotheken bereits umgesetzt wird, hat nun auch den Bezirk Imst erreicht: In der öffentlichen Bücherei Stams kann Saatgut „entliehen“ werden. Ab sofort können unterschiedliche Pflanzensamen für den Nutz- und Ziergarten zu den Öffnungszeiten der Bücherei „ausgeliehen“ werden. Im besten Fall so bald wie möglich, da spätestens Mitte Mai mit den meisten Aussaaten begonnen werden sollte.