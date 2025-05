Militärparade in Moskau: Putin rechtfertigt am „Tag des Sieges“ Krieg gegen Ukraine

Moskau, Washington, Lwiw – Kremlchef Wladimir Putin hat die traditionelle Militärparade auf dem Roten Platz am Freitag zur Rechtfertigung seiner Invasion in der Ukraine genutzt. „Russland bleibt ein unüberwindbares Hindernis für Nazismus, Russophobie und Antisemitismus“, sagte er vor über 10.000 Soldaten und zahlreichen internationalen Staatsgästen auf der Tribüne zum russischen „Tag des Sieges“ über Nazi-Deutschland vor 80 Jahren. Moskau werde gegen die Vertreter solcher aggressiven und zerstörerischen Ideen weiter hart kämpfen, kündigte Putin an. Wahrheit und Gerechtigkeit seien auf der Seite Russlands, sagte der Kremlchef dabei mit Blick auf seinen Krieg in der Ukraine. Putin betonte, dass die Soldaten der Sowjetarmee den entscheidenden Anteil am Sieg über Hitler-Deutschland im Zweiten Weltkrieg geleistet hätten.