Innsbruck – Timing, heißt es unter Theaterleuten, sei keine Stadt in China, sondern das Resultat harter Arbeit. Manchmal allerdings muss der Zufall helfen. Dass das 6. Innsbrucker Meisterkonzert am Donnerstagabend mit einem „Carnaval Romain“, einem „römischen Karneval“ also, begann, während in Rom ein neuer Papst zum Brückenbau aufrief, war Zufall – und verblüffend gutes Timing. Auch wenn der Papst in der Oper „Benvenuto Cellini“ – für die Hector Berlioz den „Carnaval Romain“ ursprünglich komponierte – ein Clemens war und kein Leo.

Nach der Pause: „Daphnis et Chloé“ von Maurice Ravel – in zwei Suiten gegossene Ballettmusik für die Breitwand: Idyllen, denen nicht zu trauen ist, dunkle Wolken am Horizont, spätromantische Symphonik in Vollendung. Kazuki Yamada lässt die Piraten tanzen, leuchtet in die finsteren Ecken der Partitur, treibt die Spannung hoch. Nach dem finalen Knalleffekt: minutenlanger Applaus – und, als Zugabe zum Weiterklatschen: Can Can.