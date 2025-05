Indien meldet neue pakistanische Angriffe auf Grenzregionen

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan ist eskaliert. Indien hat Ziele in Pakistan angegriffen und spricht von Schlägen gegen terroristische Infrastruktur. Wenig später meldete das Land am Samstag neue pakistanische Angriffe auf seine Grenzregionen. "Pakistans unverhohlene Eskalation mit Drohnenangriffen und weiterer Munition entlang unserer Westgrenze geht weiter", erklärte die indische Armee im Onlinedienst. Die Polizei sprach von fünf Toten in der Region Jammu.