Pakistan meldet indische Raketenangriffe auf Stützpunkte

Indien hat nach Angaben der pakistanischen Armee drei ihrer Luftwaffenstützpunkte mit Raketen angegriffen. Dabei handle es sich um die pakistanischen Stützpunkte Nur Khan, Murid und Shorkot, sagte Armeesprecher Ahmed Sharif Chaudhry am Samstag im Fernsehen. Er sprach von einer "unverhohlenen Aggression" und kündigte eine "Antwort" seines Landes an.

Der Luftwaffenstützpunkt Nur Khan in Rawalpindi, wo sich das Hauptquartier der pakistanischen Armee befindet, liegt etwa zehn Kilometer von der Hauptstadt Islamabad entfernt. Im neu entfachten Kaschmir-Konflikt hatten Indien und Pakistan zuvor ihre gegenseitigen Angriffe den dritten Tag in Folge fortgesetzt. Nach Angaben der indischen Armee flog Pakistan am Freitag Drohnenangriffe auf den indischen Teil von Kaschmir und bombardierte unter anderem die Stadt Jammu.