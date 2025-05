Fischereiaufseher am Gurglbach in Tarrenz attackiert und verletzt: Täter fuhr davon

Der Aufseher hatte eine Familie auf das Verbot des Fütterns von Fischen und Enten hingewiesen, was zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung führte.

Bereits am 28. April kam es in Tarrenz, im Bereich der „Knappenwelt“, zu einem gewaltsamen Zwischenfall. Ein 75-jähriger Österreicher, der als Fischereiaufsichtsorgan tätig war, wurde während seiner Arbeit von einem unbekannten Mann angegriffen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Vorfall hatte sich ereignet, als der Aufseher eine Familie darauf hingewiesen hatte, dass das Füttern von Fischen und Enten verboten ist.