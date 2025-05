Motorrad-Dieb in Kirchberg festgenommen: Täter hatte Aufenthaltsverbot in Österreich

Ein Deutscher brach in mehrere Container auf einem Moto-Cross-Gelände ein und entwendete ein E-Motorrad samt Zubehör. Am nächsten Morgen wurde der Dieb von der Polizei gestoppt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag reiste ein Deutscher mit dem Zug nach Kirchberg und begab sich zu einem Moto-Cross Gelände, wo er bereits einige Tage zuvor das Kaufinteresse an einem E-Motorrad bekundet hatte. Ausgerüstet mit einem „Geißfuß“ und einem Überlebensmesser, öffnete er gewaltsam zwei Container und entwendete ein E-Motorrad samt Zubehör und Motorradkleidung. Zudem schlug er die Scheiben eines Baggers ein und stahl Zigaretten und eine Arbeitsjacke. Danach flüchtete er mit dem gestohlenen E-Motorrad vom Tatort.

Freitagfrüh fiel der Mann dann in Kundl der Polizei auf, weil er ohne Kennzeichen und Helm unterwegs war. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich neben der Tatsache, dass das Fahrzeug gestohlen war, heraus, dass der Deutsche keine gültige Fahrerlaubnis besaß und gegen ihn ein Aufenthaltsverbot in Österreich vorlag. Der Mann wurde festgenommen und in die Justizanstalt Innsbruck gebracht. Die Ermittlungen, insbesondere zur Klärung seiner Identität, dauern an. (TT.com)