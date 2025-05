Finanzprokuratur-Chef Peschorn mit Aufarbeitung der Signa-Pleite weiter unzufrieden

Wien – Der Präsident der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, ist weiter unzufrieden mit der Aufarbeitung der Pleite rund um René Benko. „Ich sehe nach wie vor nicht, dass über die einzelnen Insolvenzverfahren von den Masseverwaltern die gemeinsamen Schritte unternommen werden, die notwendig sind, um nachvollziehen zu können, was Herr Benko mit seinen Helfern in den vergangenen Jahren gemacht hat“, kritisierte Peschorn in der Kleinen Zeitung (Samstag).