Diese Challenge war nichts für Zartbesaitete: Starke Männer zogen in Telfs 8,5-Tonner

Telfs – Mit hochroten Gesichtern stemmten sich die Kandidaten gegen das Kantholz, während sie versuchten, eine 8,5-Tonnen schwere Zugmaschine an sich heranzuziehen. Auch die zweite Aufgabe hatte es in sich, galt es doch, dieselbe Zugmaschine über das tückische Kopfsteinpflaster mit einem Gurt rund 20 Meter weit zu ziehen – beides natürlich so schnell wie möglich. Die Teilnehmer der „Höpperger Truck Pull Challenge“ gaben am Samstag vor dem Inntalcenter Telfs ihr Bestes.