Jugendlicher tot auf Spielplatz aufgefunden: 17-Jähriger dringend tatverdächtig

Menden – Ein 14-Jähriger ist in Menden im Sauerland im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gewaltsam zu Tode gekommen. "Wir haben eine Mordkommission eingerichtet", sagte ein Sprecher der Polizei in Hagen am Samstag. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts. "Ein 17-Jähriger ist dringend tatverdächtig", so der Sprecher. Die Strafmündigkeit für Kinder und Jugendliche beginnt in Deutschland mit 14 Jahren.