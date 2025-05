Kirchbirchl – Zu einem Einbruchsdiebstahl mit hoher Schadenssumme kam es am Samstagvormittag in Kirchbichl. Zwischen 8.45 und 11.45 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus ein und stahlen daraus laut Polizei einen Tresor mit Inhalt im sechsstelligen Eurobereich.