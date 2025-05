Nach Einbruch mit über 100.000 Euro Schaden: Täter am Brenner gestoppt

Nach einem Einbruch in einem Haus im Tiroler Unterland gingen die mutmaßlichen Täter noch am selben Tag der Polizei am Brenner ins Netz.

Kirchbirchl – Nur kurz konnten drei mutmaßliche Einbrecher am vergangenen Samstag von einem erfolgreichen Coup träumen: Wie berichtet, waren die vorerst unbekannten Täter in den frühen Morgenstunden in Kirchbichl in ein Wohnhaus eingestiegen und hatten einen Tresor aus einer Wand gestemmt. Darin waren Wertsachen und Bargeld in Höhe von über 100.000 Euro.

Auf ihrer Flucht in Richtung Süden wurden die drei Männer dann von Beamten der Polizei Gries am Brenner angehalten. Bei der Kontrolle des Autos mit deutschem Unterscheidungskennzeichen fanden die Beamten einen sechsstelligen Bargeldbetrag und diverse Schmuckstücke, die teilweise in Verstecken innerhalb des Fahrzeugs gelagert waren. Die drei rumänischen Insassen im Alter von 31, 32 und 33 Jahren konnten zur Herkunft der Wertsachen keine Angaben machen und wurden daher vorläufig festgenommen.