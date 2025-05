Bundesliga-Siege für Kufsteiner und Wörgler Tennis-Damen

Mit den beiden 4:3-Erfolgen in den Tennis-Bundesligen gelang den Damen des TC Kufstein und TC Wörgl ein Auftakt nach Maß. Triathlet Luis Knabl glänzte in China.

Tennis: In der ersten Tennis-Bundesliga der Damen schlug der TC Kufstein den TC St. Andrä mit 4:3. Die Spielerinnen des TC Schwaz unterlagen beim Team OÖ mit 0:7, auch die Schwazer Herren mussten sich in Salzburg 2:7 geschlagen geben. In der zweiten Bundesliga gewann der TC Wörgl gegen Steyr 4:3.