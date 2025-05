Thomas Gottschalk verkündet Show-Aus im TV

"Ich habe 35 Jahre lang den Samstagabend betreut und im Griff gehabt", sagte Gottschalk in der RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" - ein Format von Barbara Schöneberger, Günther Jauch und ihm selbst. Er habe aber immer betont: Wenn der Tag erreicht sei, an dem er älter sei als der Papst, müsse Schluss sein - und der neugewählte Pontifex Leo XIV. ist 69 Jahre alt. Allerdings willigte der TV-Routinier ein, Anfang Dezember noch einmal in einer Abschiedssendung aufzutreten. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung berichtet. "Ich werde am nächsten Sonntag (18. Mai) 75 und das ist für einen Moderator der Punkt, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus", sagte der 74-Jährige.