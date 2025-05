Kiew skeptisch zu Moskaus Vorschlag für Friedensgespräche

Die Ukraine und Europa reagieren skeptisch auf die vom russischen Präsidenten Wladimir Putin vorgeschlagenen direkten Friedensgespräche zwischen den beiden kriegsführenden Staaten. Die Verhandlungen ohne Vorbedingungen sollten am Donnerstag in Istanbul starten, sagte Putin Sonntag früh in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wertet den Vorschlag zwar als positives Zeichen, pocht aber auf eine Waffenruhe ab Montag.