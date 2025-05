Marterbauer tritt zur ersten Budgetrede an

Markus Marterbauer (SPÖ) hat am Dienstag seinen ersten so richtig wichtigen politischen Tag vor sich. Der Finanzminister schreitet im Nationalrat zu seiner Premieren-Budgetrede. Allzu viel Frohes wird der Ökonom nicht zu verkünden haben. Die Regierung hat bereits kundgetan, dass man heuer 6,4 Milliarden und im kommenden Jahr 8,7 Milliarden einsparen will. Das Defizit soll 2025 bei 4,5 Prozent des BIP und damit deutlich über der von der EU erlaubten 3-Prozent-Grenze liegen.