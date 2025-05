Innenressort spart bei Asyl und Verwaltungspersonal

Das Budget des Innenministeriums steigt heuer in absoluten Zahlen minimal. Das zeigen Daten, die der APA von informierten Kreisen zur Verfügung gestellt wurden. Dass man das leichte Plus erreicht, ist vor allem Einsparungen im Asyl-Kapitel zu verdanken. Angesichts sinkender Auslastung der Grundversorgung braucht es dort weniger Ausgaben. Gespart werden muss aber unter anderem auch in der Verwaltung, im Fuhrpark, bei Veranstaltungen und bei den Überstunden.

Konkret werden die Ausgaben heuer im Asylkapitel von 788 Millionen auf 693 Millionen sinken. Bei einem weiteren vom Ministerium offenbar erwarteten Rückgang der Asylanträge möchte man 2026 mit 621 Millionen Euro das Auslangen finden. Aktuell sind rund 62.000 Menschen in Grundversorgung. Das ist ein Drittel weniger als Anfang 2023. Dementsprechend sind mittlerweile auch nur noch acht Bundesquartiere im Betrieb. Am Höhepunkt waren es 30.

Das Innenressort gehört zu den personalintensiven Ministerien. 75 Prozent der Ausgaben im Sicherheitskapitel gehen in diesen Bereich. Gespart wird nun in der Verwaltung. In der Zentralstelle soll nur mehr jede dritte frei werdende bzw. aktuell offene Stelle nachbesetzt werden. "Auf der Straße" soll es hingegen keine Personalreduktion geben. In Ballungsräumen wie Wien sollen sogar zusätzliche Posten in den Polizei-Inspektionen geschaffen werden können. Auch die Rekrutierung neuer Polizisten wird fortgesetzt.