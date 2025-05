Übungsfahrzeuge in Inzing bei nächtlichem Brand beschädigt

Sonntagnacht gerieten zwei für Übungszwecke abgestellte Fahrzeuge in Inzing in Brand. Einsatzkräfte vor Ort konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Die Ursache ist noch unklar.

Inzing – In der Nacht auf Sonntag, um 1.40 Uhr, wurden die Einsatzkräfte in Inzing zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Zwei abgestellte Fahrzeuge, die eigentlich für Übungszwecke vorgesehen waren, standen in Flammen. Die Einsatzkräfte vor Ort konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand, jedoch wurden die beiden Fahrzeuge laut Polizei erheblich beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.