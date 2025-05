Besuch in Brüssel: Merz bleibt bei Grenzen und Kontrollen hart

Merz erklärte es am Freitag in Brüssel so: „Wir kontrollieren jetzt an den Grenzen intensiver. Wir kontrollieren in etwa so wie während der Fußballeuropameisterschaft im letzten Jahr“. Zudem betonte er: „Es hat niemand in der Bundesregierung, auch ich persönlich nicht, eine Notlage ausgerufen“ – das hatte die Welt berichtet, es wurde aber von einem Regierungssprecher dementiert.