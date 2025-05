Inszeniertes Brandereignis: Über 80 Einsatzkräfte übten in Aldrans für den Ernstfall

Am Samstag wurde Aldrans zum Notfallgebiet – jedenfalls für rund 80 Einsatzkräfte, die bei einer Großübung mit einem Notfallszenario konfrontiert wurden.

Aldrans – Am Samstagabend fand in Aldrans die größte Übung des Jahres für das Rote Kreuz Innsbruck statt. Im Mittelpunkt stand ein fiktives, aber realitätsnahes Szenario: Während einer Produktpräsentation in einem Unternehmen brach plötzlich ein Brand aus. Rund 50 anwesende Mitarbeitende und Gäste waren betroffen, und die entstandene Panik sowie das Chaos stellten alle Einsatzkräfte vor erhebliche Herausforderungen.