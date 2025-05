„Tyrol Music Project“ konzertiert mit Schweizer Formation in Tirol

Kitzbühel – Die Wurzeln in der alpenländischen Volksmusik, den Blickwinkel aber auch auf die Vielfältigkeit der Weltmusik gerichtet – das eint die Geschwister Küng aus Appenzell in der Schweiz und das hierzulande bestens bekannte Tyrol Music Project (TMP) um Hubert Klingler.

Und so erwarten das Publikum Konzerte der Spitzenklasse, wenn die beiden am 24. Mai bei Blumen Koppelmann in Kitzbühel und 25. Mai in der Pfarrkirche Niederau gemeinsam musizieren.