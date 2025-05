Auto prallte gegen Felsblock: 18-jähriger Alko-Lenker verursachte Unfall im Ötztal

Ötztal-Bahnhof – In den frühen Morgenstunden des Sonntags, gegen 4.20 Uhr, ereignete sich auf der Ötztaler Achstraße im Gemeindegebiet von Ötztal-Bahnhof ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger Österreicher war mit drei weiteren Personen im Alter zwischen 19 und 22 mit seinem Wagen auf dem Rückweg von einem nahegelegenen Veranstaltungszentrum in Richtung Kreisverkehr Ötztaler Höhe (B 186) unterwegs.

Laut Polizei verlor der Fahrer plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen, kam von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Holzzaun auf einem Parkplatz. In Folge hob das Fahrzeug mit der Front ab und stieß in etwa eineinhalb Metern Höhe gegen einen großen Felsblock. Nach dem Aufprall landete das Auto wieder auf der Straße und kam dort schwerbeschädigt zum Stillstand.

Der Fahrer, sein 21-jähriger Beifahrer sowie ein 22-jähriger Mitfahrer wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Bezirkskrankenhaus Zams gebracht. Ein durchgeführter Alkotest beim 18-jährigen Fahrer verlief positiv. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass das massive Betonfundament einer Zaunsäule aus dem Boden gerissen und mehrere Meter verschoben wurde, so die Polizei. (TT.com)