64-Jähriger konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen: Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Kundl

Kundl – Samstagnachmittag gegen 15 Uhr ereignete sich auf der Tiroler Straße (B171) im Gemeindegebiet von Kundl ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Was war passiert? Wie die Polizei am Sonntagnachmittag in einer Aussendung mitteilt, hielt ein 30-jähriger Ungar seinen Wagen auf der B171 bei Straßenkilometer 22 an, um links zu einer Tankstelle abzubiegen. Seine 19-jährige Freundin saß auf dem Beifahrersitz.