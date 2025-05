In zwei Kufsteiner Gastro-Betriebe eingebrochen: 38-Jähriger geständig

Kufstein – In den frühen Morgenstunden brach am Sonntag in Kufstein ein vorerst unbekannter Mann in zwei benachbarte Gastronomiebetriebe am Unteren Stadtplatz ein. Beide Male trat er ein Fenster ein und verschaffte sich so Zutritt. Zuerst gegen 6 Uhr, dann etwa 40 Minuten später.