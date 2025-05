91-jähriger lenkte Auto in Fließ gegen Böschung, Fahrzeug kippte

Fließ – Bei einem Unfall wurde am Sonntag ein 91-jähriger Autolenker und seine 49-jährige Begleiterin verletzt. Der Mann fuhr gegen 14 Uhr auf der Gacher-Blick-Straße aus der Richtung Piller Höhe kommend talwärts in Richtung Kaunerberg. Die Begleiterin aus der Slowakei saß am Beifahrersitz.